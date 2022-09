La Corte d'Assise conferma l'ergastolo per l'omicida di Sonia Di Maggio

🔊 Ascolta l'audio

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Lecce hanno confermato la condanna all’ergastolo per Salvatore Carfora, il 39enne di Torre Annunziata (Napoli) che il primo febbraio 2021 uccise la 29enne riminese Sonia Di Maggio, sua ex compagna, accoltellandola per strada a Specchia Gallone, frazione di Minervino.

I giudici hanno annullato l’isolamento diurno per un anno disposto dai giudici della Corte d’Assise in primo grado. Sonia si era trasferita in Salento per iniziare una relazione con un nuovo compagno. Carfora la sorprese per strada mentre passeggiava con lui e la uccise con 31 coltellate inferte al capo, al collo e al volto. Venne stato arrestato il giorno successivo, mentre cercava di lasciare la Puglia. L’omicidio era stato preannunciato da una serie di messaggi minatori.