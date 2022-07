Spiagge libere. Anche a Rimini la 'presa della battigia' del CoNaMaL

🔊 Ascolta l'audio

A Rimini come a Genova, in Toscana, nei lidi laziali, campani e in Puglia gli attivisti del Coordinamento Nazionale Mare Libero hanno distribuito volantini informando gli utenti delle spiagge dei loro diritti. Gli attivisti hanno anche raccolto “preziose testimonianze di come tali diritti vengono ancora negati o compressi in varie parti d’Italia”. Dichiara il riminese Roberto Biagini, presidente del Presidente CoNaMaL: “Dal momento che le istituzioni sfilano con la fascia tricolore a fianco dei concessionari balneari per consolidare ulteriormente i loro privilegi in cambio di consensi elettorali trascurando i diritti dei cittadini comuni, noi oggi abbiamo manifestato insieme ai fruitori delle spiagge libere per vedere riconosciuti i diritti civici di tutti in particolare – usando una forte metafora – quello di accedere alla battigia liberamente senza dover pagare il “pizzo” a nessuno come succede ancora, purtroppo, in molte parti d’Italia. “La presa della battigia” 2022 (non a caso il 14 luglio) ha voluto ricordare queste elementari nozioni di civiltà, stigmatizzando, di contro, l’indifferenza della politica su queste fondamentali tematiche”.