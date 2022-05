San Donato Tavarnelle-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

SAN DONATO TAVARNELLE-RIMINI (calcio d’inizio alle ore 17:00 allo stadio “Leonardo Pianigiani” di San Donato)

RISULTATO PARZIALE: 1-1

IL TABELLINO

SAN DONATO TAVARNELLE: 22 Cardelli (30′ st Balli), 5 Buzzegoli, 6 Pisaneschi, 7 Pino, 10 Russo, 11 Montini, 13 Carcani, 15 Borghi (31′ st Zini), 18 Calonaci (19′ st Guidi), 24 Noccioli (19′ st Poli), 25 Contipelli (19′ st Regoli).

A disposizione: Balli, Viti, Marzierli, Regoli, Pierucci, Poli, Guidi, Zini, Brenna.

Allenatore: Indiani.

RIMINI: 22 Piretro, 2 Deratti (8′ st Cherubini), 4 Tanasa, 6 Panelli (30′ st Callegaro), 8 Pari, 9 Mencagli, 15 Contessa, 17 Ferrara (8′ st Pietrangeli), 25 Arlotti, 26 Greselin (35′ st Tonelli), 28 Cuccato.

A disposizione: Marietta, Tonelli, Gabbianelli, Piscitella, Tiraferri, Cherubini, Callegaro, Pietrangeli, Germinale.

Allenatore: Gaburro.

ARBITRO: Michele Maccorin di Pordenone.

ASSISTENTI: Giuseppe Bosco, Domenico Lombardi.

RETI: 2′ st Arlotti (R), 32′ st Zini (S)

AMMONITI: 42′ Deratti (R). 17′ st Carcani (S), 36′ st Cuccato (R)

NOTE.

CRONACA E COMMENTO

Inizia in Toscana la Poule Scudetto del Rimini di Marco Gaburro, che fa visita al San Donato Tavarnelle, squadra che ha vinto il girone E con 81 punti e che nella prima sfida del triangolare è uscita sconfitta dal campo della Recanatese (2-1). Sei indisponibili in casa biancorossa: Carboni, Lo Duca, Haveri, Tomassini, Andreis e Pecci. Pietrangeli, reduce dall’influenza, non è al meglio e parte dalla panchina.

Il cielo è nuvoloso ma al momento del calcio d’inizio non piove. Campo sostanzialmente asciutto eccetto alcune chiazze nelle aree di rigore. Completo giallo per i padroni di casa, calzoncini rossi e maglia scusa per il Rimini.

Al 4′ la prima occasione è per il Rimini. Ferrara mette al centro per Mencagli che calcia di poco a lato.

Al 6′ conclusione di Greselin dai venti metri alta sulla traversa.

Al 12′ si fanno vedere i padroni di casa con un’incursione di Russo, Panelli in scivolata mette in calcio d’angolo.

Al 17′ è ancora Russo a rendersi pericoloso. L’attaccante entra in area e calcia rasoterra, Piretro blocca.

Al 18′ assist di Greselin per Ferrara che calcia, la conclusione è deviata in angolo dalla difesa.

E’ ancora Rimini: al 22′ Ferrara scende sulla sinistra e mette verso la porta, Arlotti colpisce in scivolata e la palla finisce sulla traversa.

Al 28′ a creare scompiglio è ancora Ferrara che mette in mezzo un traversone insidioso, Cuccato e Deratti non riescono ad intervenire per poco.

Al 29′ è Deratti che cerca di sorprendere i padroni di casa lanciando verso la porta Mencagli, anticipato coi piedi da Cardelli uscito fuori dall’area.

Al 34′ Arlotti si invola verso la porta ma è fermato per un dubbio fuorigioco.

Al 35′ Mencagli ruba palla alla difesa e calcia rasoterra, Cardelli blocca.

Monologo della squadra di Gaburro: al 36′ il solito Ferrara mette in mezzo, la palla finisce ad Arlotti che calcia ma Cardelli riesce a sventare.

Al 38′ è Ferrara a provare la conclusione, palla oltre la traversa.

Al 39′ il San Donato si fa vedere di nuovo dalleparti di Piretro. La conclusione di Buzzegoli finisce a lato.

Al 42′ è Deratti il primo ammonito della gara.

Al 46′ Mencagli lanciato a rete è anticipato in uscita da Cardelli.

Dopo due minuti di recupero finisce sullo 0-0 un primo tempo dove il Rimini non è riuscito a concretizzare la netta prevalenza sul piano del gioco.

Al 2′ della ripresa il Rimini trova il vantaggio con Arlotti che ribadisce in rete un pallone messo in mezzo da Contessa.

Il Rimini spinge ancora. Al 4′ conclusione di Pari imbeccato da Ferrara, Cardelli blocca.

Al 5′ Greselin entra in area e prova la conclusione, rimpallata da un difensore.

Al 6′ il San Donato prova a reagire. Il colpo di testa di Contipelli su punizione di Buzzegoli finisce sul fondo.

All’8′ primi cambi per Gaburro: Cherubini per Deratti, Pietrangeli per Ferrara.

Al 10′ Pietrangeli è subito pericoloso: entra in area e conclude, Cardelli riesce a respingere. Subito dopo Panelli imbecca Mencagli in area che segna, ma l’arbitro annulla per un altro fuorigioco dubbio.

Al 19′ la punizione di Greselin dalla tre quarti è deviata in angolo. Subito dopo triplice cambio per il San Donato: dentro Poli, Guidi e Regoli per Noccioli, Calonaci e Contipelli.

Al 32′ il pareggio del San Donato con un contropiede del neo entrato Zini che anticipa Piretro in uscita.

Al 35′ il Rimini sfiora il nuovo vantaggio con un colpo di testa di tanasa su calcio d’angolo che finisce fuori di poco.

Al 40′ è Pisaneschi per il San Donato a colpire sempre di testa su calcio d’angolo: palla alta.

Sono cinque i minuti di recupero.

Al 47′ il tiro da fuori di Poli non impensierisce Piretro.

