Appuntamento con la storia per la Primavera Femminile, che sfida la Juventus

La Primavera Femminile della San Marino Academy è pronta a fare il proprio debutto alle fasi finali del campionato nazionale, riservate alle quattro migliori formazioni dei due gruppi in cui sono state ripartite le più importanti e competitive formazioni del calcio femminile italiano.

Le ragazze di Urbinati si sono piazzate al quarto posto nel Gruppo 2, alle spalle di Roma, Fiorentina e Sassuolo – con un vantaggio di ben 14 punti sul Lazio e Pomigliano, prime delle escluse dalla poule scudetto. Diciassette vittorie e sette sconfitte per le Titane, a lungo a ridosso della seconda posizione in classifica nel corso della stagione regolare e che incroceranno la capolista dell’altro raggruppamento. Che risponde al nome di Juventus. Le Bianconere hanno centrato il primato nel Gruppo 1 imponendosi nello scontro diretto col Milan, arrivato secondo a tre punti di distanza. In post-season anche Inter ed Hellas Verona.

Tra i punti di forza della Juventus, quella Chiara Beccari che ha mosso i primi passi – scarpe coi tacchetti in dosso – proprio su campi di San Marino, dove ha completato il percorso del settore giovanile di base prima di approdare alla San Marino Academy, dove è stata anche attenzionata dai Commissari Tecnici delle Nazionali giovanili azzurre. Poi il trasferimento a Torino, dove ha bruciato le tappe esordendo in Serie A e Champions League, festeggiando il double Scudetto e Coppa Italia al fianco di Girelli e Bonansea. Di lì, anche la prima convocazione con l’Italia, notizia degli ultimi giorni.

Sarà per la San Marino Academy un’occasione per testarsi al massimo livello della competizione, che per la prima volta vedrà le Titane approdare alle fasi finali del campionato Primavera Femminile. All’altezza dei quarti è prevista una doppia sfida, con andata sul territorio sammarinese: si giocherà domenica 29 maggio ad Acquaviva, con calcio d’inizio alle ore 15:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming e con commento in italiano sulla piattaforma Titani.tv, recentemente inaugurata dalla Federcalcio di San Marino. La gara di ritorno, in Piemonte, è stata invece anticipata alle ore 11:00 del 5 giugno 2022.

L’incontro di domenica ad Acquaviva sarà preceduto da un minuto di silenzio per commemorare le vittime del disastro dell’Heysel, del quale ricorrerà proprio il prossimo 29 maggio il 37° anniversario.

Ufficio Stampa San Marino Academy