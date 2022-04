Vandali imbrattano le sedi di Lega e Pd a Riccione

🔊 Ascolta l'audio

Vandali all’opera nella notte a Riccione dove sono state prese di mira le sedi di Lega e PD, entrambe inaugurate da poco e ad una decina di metri l’una dall’altra su via Veneto. Probabilmente gli stessi soggetti hanno colpito prima la vetrina del Carroccio imbrattandola con la scritta “fasci…” e poi quella del Partito Democratico dove invece hanno scritto “…e buffoni”. Non si tratta purtroppo del primo episodio di questo tipo: nelle scorse settimane infatti era stata in parte staccata la vetrofania sulla vetrina della sede della Lega mentre proprio due giorni fa erano stati imbrattati alcuni cartelloni sempre del Carroccio.