Forte scossa di terremoto in Bosnia avvertita anche in Romagna

Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata nel sud della Bosnia Erzegovina alle 23:07 di venerdì. Secondo i rilevamenti dell’Ingv, l’epicentro è nella zona di Ljubinje a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone italiane, in particolare su tutto il versante adriatico compresa la Romagna ma anche in Campania. Le prime notizie dalla Bosnia parlano di danni e feriti ma al momento non risultano vittime. In Italia nel centro-sud sono arrivate alle sale operative dei Vigili del Fuoco numerose richieste di informazioni ma non si registrano danni.

La scheda dell’evento dal sito INGV.