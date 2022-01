Allagamenti. A Riccione interventi su sottopassi e zone critiche

🔊 Ascolta l'audio

Sono programmati per quest’anno i lavori per evitare gli allagamenti in caso di forti piogge, che in alcune zone di Riccione provocano grandi problemi. Con un investimento di 300mila euro l’amministrazione, interverrà sui viali Veneto, Venezia, Saffi, Aretino, Orazio, piazzale Kennedy e sui sottopassi pedonali di viale D’Azeglio di via Bellini. Gli interventi avranno diverse tipologie dal semplice inserimento di nuove caditoie, allo spostamento delle esistenti, alla sostituzione di tratti di collettori o alla realizzazione di nuovi.

“Come assessorato – spiega l’assessore Lea Ermeti – nel 2020 abbiamo commissionato agli uffici del settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione, una analisi completa, con monitoraggi e l’individuazione delle priorità. Ne è scaturito un progetto completo che è la base dell’intervento che andremo ad effettuare. Agiremo sullo smaltimento delle acque piovane e del drenaggio del territorio urbano per prevenire i fenomeni di allagamento in presenza di copiose precipitazioni. Il punto su cui si concentreranno gli interventi di manutenzione straordinaria è quello della portata idrica della rete. Una soluzione che andrà nel senso di un potenziamento della portata della rete per risolvere problematiche estremamente avvertite dai residenti“.