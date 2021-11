Titan Services sconfitta Macerata. Beach & Park al tie-break sul Villa Verucchio

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch Paoloni Macerata-Titan Services 3 a 1 (25-16, 25-16, 18-25, 25-19)

Arbitri: Eleonora Candeloro (1° arbitro) e Claudia Angelucci (2°).

Alla Titan Services non riesce il “miracolo” di portare via almeno un punto alla capolista Paoloni.

“Abbiamo giocato una buona partita ma Macerata ci è stata superiore e, nei tre set che ha vinto, ha sempre trovato un momento nel quale è riuscita scapparci via nel punteggio – è la disamina finale di Stefano Mascetti, coach dei sammarinesi. – Abbiamo giocato un terzo set superlativo, nel quale abbiamo fatto tutto bene: attaccato, murato e battuto bene. Siamo stati addirittura superiori a quanto facciamo di solito ma non siamo riusciti a restare a quel livello nel set seguente. Alla fine, il punteggio è troppo severo nei nostri confronti e non veritiero. Siamo delusi dal risultato ma non dalla prestazione che è stata buona. E poi il terzo set ha mostrato a noi stessi che possiamo alzare ancora la qualità delle nostre prestazioni”.

Tabellino Paoloni: Tobaldi 21, Biagetti 17, Calistri 9, Uguccioni 9, Leoni (L), Persichini 6, Storani 1, Stella 3. N.E.: Carloni, Latini, Bravi, Sigona, Giavelli, Singh. Ace: 2. Muri punto: 12. All. Giacomo Giganti.

Tabellino Titan Services: Kiva 13, Frascio 15, Rondelli 3, Bernardi 5, Elia Lazzarini 5, Benvenuti 11, Ricci 1, Cicconi, Andrea Lazzarini (L1). N.E.: Carigi, Bacciocchi (L2). Ace: 1. Muri punto: 8. All. Stefano Mascetti.

Classifica: Paoloni Macerata 18, Bontempi Casa Collemarino 18, Montesi Volley Pesaro 17, Titan Services San Marino 12, Ventil System San Giovanni in Marignano 11, Novavolley Loreto 11, Us Volley 79 Civitanova Marche 10, La Nef Osimo 10, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 10, , Volley Potentino Macerata 7, Iseini Volley Alba Adriatica 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossimo turno. Giornata 8: Titan Services Us Volley 79 Civitanova Marche. Sabato 4 dicembre alle 18.30 a Serravalle.

Serie D femm. Beach & Park San Marino-Villa Verucchio 3 a 2 (18-25, 25-18, 25-14, 14-25, 15-8)

La sfida fra le ultime della classifica ha visto prevalere la Beach & Park San Marino dopo una lunghissima battaglia e tanti rovesciamenti di fronte. Finalmente per la truppa di coach Wilson Renzi arrivano i primi punti in campionato.

“Credo che se avessimo giocato con maggiore concentrazione avremmo potuto portare a casa l’intera posta, – sostiene lo stessi Renzi. – Ma la squadra è sempre un po’ timorosa. Abbiamo giocato con alti e bassi e con i soliti problemi di gestione. Insomma, c’è da lavorare. Va detto che abbiamo avuto una buona costanza in battuta nei due set centrali. Nel quarto però ci siamo un po’ perse e abbiamo fatto fatica a contrattaccare. Nel tie-break siamo partite bene e abbiamo cambiato sull’8/4. Poi abbiamo piazzato un ace, capitalizzato in attacco e sfruttato i loro errori”.

Tabellino Beach & Park: Ricciotti 10, Filippi 5, Esposito 4, Tura 25, Renzi 14, Casadei 1, Bernardi 2, Pasolini (L), Menicucci 2, Valentini. N.E.: Carlini (L2). All. Wilson Renzi.

Classifica: Progetti Volley Forlimpopoli 15, Portuali Ravenna 15, Teodora Ravenna 13, Volley Team San Giuliano 13, Idea Athena Rimini 12, Junior Coriano 12, Libertas Forlì 9, Riccione City Volley 6, Volley Santarcangelo 4, Beach & Park San Marino 2, Villa Verucchio 1.

Prossimo turno. Giornata 8: Progetto Volley Forlimpopoli – Beach & Park San Marino. Venerdì 3 dicembre alle 21.15 a Forlimpopoli.

Ufficio stampa

Federvolley San Marino