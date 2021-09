🔊 Ascolta l'audio

MISANO-SPONTRICCIOLO 1-0

IL TABELLINO

MISANO: Poutet, Bonetti (74′ Travagliati), Tonini, Pironi, Manconi (48′ Lepri), Londero, Nigro (55′ Santoni), Antonelli (46′ Mussoni), Pontellini (62′ Torsani), Gravina, Fabbri. A disp.: Alessandrini, Conti, Pratelli, Maltoni. Allenatore De Argila.

SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S., Pivi (74′ Tonti), Mohamed (46′ Zamagni), Ioli, Radu, Fabbri A., Meluzzi (57′ Cugnigni), Capriotti (68′ Tamburini), Brisigotti, Giovannelli (68′ Durante). A disp.: Martini, Borgognoni, Giovannini, Gjoshi. Allenatore Pellegrino.

AMMONITI: Tonini (M), Zamagni (S), Brisigotti (S), Ioli (S).

ARBITRO: Zannoni di Cesena.

ASSISTENTI: Cereti e Nijieukam, entrambi di Cesena.

RETE: 82′ (rig.) Santoni.

CRONACA E COMMENTO

Il Misano piega lo Spontricciolo all’82’ con un rigore realizzato da Santoni. I padroni di casa fanno la partita per quasi tutto l’incontro tenendo i Pirati nella propria meta campo. La difesa dello Spontricciolo regge bene l’urto degli attacchi del Misano, ma gestisce con difficoltà le ripartenze. Predominio territoriale del Misano che non punge, unico acuto quello di Nigro al 24′ con una bordata dal limite su disimpegno sbagliato di Radu.

Nel secondo tempo girandola di sostituzioni e lo Spontricciolo riesce ad essere più intraprendente creando i presupposti per passare in vantaggio. Tamburini al 75′ sfiora il gol dopo un’azione insistita e caparbia, poi Brisigotti al 78′ anziché calciare a rete da buona posizione dentro l’area di rigore cerca un assist per Fabbri A. per il colpo a botta sicura ed invece la difesa del Misano riesce a sventare il pericolo. L’episodio che decide la gara arriva all’82’: corner di Gravina, palla ribattuta e Travagliati lascia partire un fendente che taglia l’area di rigore, Zamagni è in leggero ritardo e tocca Santoni, rigore ineccepibile, che lo stesso Santoni trasforma. Vani i tentativi dei Pirati per raddrizzare l’incontro, la gara termina con la vittoria dei padroni di casa.

Domenica prossima per lo Spontricciolo c’è il derby.

Addetto stampa Spontricciolo

Giorgio Veschi