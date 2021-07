🔊 Ascolta l'audio

SAN MARINO – GODO 11-0 (7°)

Il San Marino Baseball riscatta la sconfitta di 24 ore prima a Godo e batte i romagnoli per 11-0 al 7° inning. Col ko di Nettuno nel pomeriggio a Macerata, la classifica torna ad essere quella precedente al turno di questo weekend, con i Titani sempre a +2 rispetto alla squadra di Trinci.

In gara2 con Godo, Albanese e compagni hanno fatto subito la voce grossa con quattro punti al 1°, ne hanno aggiunto uno al 3° e hanno chiuso i conti con sei al 6° che hanno superato la soglia della “manifesta”. 17 valide in 6 inning con 3 fuoricampo, messi a segno da Giovanni Garbella, Celli e Sechopoulos. Pitcher vincente Henry Centeno.

LA CRONACA. Si diceva dell’ottimo avvio, propiziato dal singolo del sempre ottimo Tromp. Ferrini è il primo eliminato, per Celli c’è la valida è Angulo, al piatto, è il secondo out. Sechopoulos apre le marcature con il singolo dell’1-0 e subito dopo, con due uomini in base, è Giovanni Garbella a spararla fuori dall’impianto di Serravalle. È un fuoricampo da tre punti, 4-0.

Sul monte Centeno se la cava alla grande, centra otto strike-out sulle prime nove eliminazioni e non rischia mai nei suoi 5 inning. L’attacco sammarinese intanto torna a ruggire col solo-homer di Celli in apertura di 3° (5-0) e con un big inning al 6°. Epifano è il primo out, ma a mettere pepe alla ripresa ci pensa subito Albanese con un doppio per regola. Pulzetti spinge il compagno in terza con un singolo e Di Fabio (pinch hitter per Tromp) riempie i cuscini guadagnandosi una base ball. Per dilagare basta un giro di mazza, quello di Leo Ferrini, il cui doppio porta a casa tre punti e scrive a tabellone l’8-0. Non solo, perché la valida di Angulo spinge a casa il 9-0 e subito dopo arriva il lungo fuoricampo a destra di Sechopoulos per l’11-0.

Sul monte, dopo i 5 inning di Centeno, il 6° è di proprietà di Quevedo e il 7° di Baez.

Finisce 11-0.

GODO: L. Servidei ss (1/3), M. Servidei 3b (0/2), Albert es (0/3), Meriggi (Monari 0/1) ed (0/2), Tanesini ec (1/3), Gelli dh (0/3), Sabbatani (Molducci 0/1) r (1/2), Bucchi 2b (0/2), Galli 2b (0/2).

SAN MARINO: Tromp (Di Fabio) es (2/3), Ferrini dh (2/4), Celli ec (2/4), Angulo 2b (2/4), Sechopoulos 1b (2/4), G. Garbella ed (2/4), Epifano ss (2/4), Albanese r (2/4), Pulzetti 3b (1/3).

GODO: 000 000 0 = 0 bv 3 e 0

SAN MARINO: 401 006 X = 11 bv 17 e 1

LANCIATORI: Rodriguez (L) rl 4.2, bvc 10, bb 0, so 4, pgl 5; Brezzo (r) rl 1.1, bvc 7, bb 1, so 2, pgl 6; Centeno (W) rl 5, bvc 1, bb 1, so 9, pgl 0; Quevedo (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Baez (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di G. Garbella (3p. al 1°), Celli (1p. al 3°) e Sechopoulos (2p. al 6°); doppi di Sabbatani, Ferrini e Albanese.

RISULTATI

Godo – San Marino 4-0; San Marino – Godo 11-0 (7°)

Macerata – Nettuno 5-4; Macerata – Nettuno 0-6

CLASSIFICA

San Marino 7 vinte – 1 persa

Nettuno 5-3

Godo 1-5

Macerata 1-5