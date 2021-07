Gnassi scende, Bonaccini sale. I consensi della Governance Poll 2021

🔊 Ascolta l'audio

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi (centrosinistra) perde l’1,5% dei consensi rispetto al giorno della sua seconda elezione nel 2016 e si posiziona al 42esimo posto in Italia con un gradimento che supera comunque ancora il 55,5%. E’ quanto emerge nella Governance Poll 2021 pubblicata oggi sul Sole24Ore che vuole essere il termometro della popolarità di presidenti di Regione e sindaci dei comuni capoluogo. Per quanto riguarda le performance degli altri sindaci dell’Emilia Romagna, i migliori piazzamenti sono di Luca Vecchi (Reggio Emilia), Patrizia Barbieri (Piacenza) e Gian Carlo Mazzoleni (Modena), tutti al 22° posto della classifica. La performance peggiore tocca al Sindaco di Parma Federico Pizzarotti (97° posto), ormai lontano dalle prime posizioni occupate qualche anno fa. Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale (centrosinistra), come Gnassi ormai a fine mandato, si posiziona 70esimo con un gradimento del 50% (rispetto al 53,3% del 2016). Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini (centrodestra), a due anni dall’elezione, è invece 52esimo col 53,5% di gradimento in calo dello 0,4% rispetto alle amministrative del 2019. In vetta alla classifica il sindaco di Bari Antonio Decaro col 65% seguito da Luigi Brugnaro (Venezia, centrodestra), terzo posto ex aequo a Giorgio Gori (centrosinistra, Bergamo) e a Marco Fioravanti (centrodestra, Ascoli Piceno). Beppe Sala (centrosinistra, Milano) per la prima volta sotto al 50% (81° posto), le sindache Cinque Stelle Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino) parimerito al 94° posto con il 43% di gradimento.

Fa un gran balzo in avanti invece il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (Pd) che, con una crescita del 6% (+8,6 rispetto al giorno delle elezioni), raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, Lega), il quale tra l’altro deve condividere il terzo gradino del podio con Vincenzo De Luca (Campania, PD) entrambi al 59%. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto (Lega) si conferma in vetta con il 74% dei consensi. Nei top five, al quarto posto, anche il presidente ligure Giovanni Toti (centrodestra) al 56% e al quinto posto Alberto Cirio (Piemonte, centrodestra) al 52,5%.