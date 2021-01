Prato-Rimini, la vigilia di Alessandro Mastronicola

Il Rimini ha iniziato alla grande il 2021: vittoria sul Fiorenzuola e secondo posto in classifica in coabitazione proprio con i rossoneri piacentini ed il Lentigione (che però ha giocato una partita in più). La capolista Aglianese, dopo un avvio senza tentennamenti, ha rallentato la sua marcia, e allora la vetta è a soli cinque punti di distanza.

I biancorossi sono attesi domani (domenica) da un test impegnativo sul campo del Prato, altra toscana partita con i favori del pronostico. I biancazzurri, dopo un avvio con il piede sull’acceleratore (quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate), si sono inceppati, perdendo in casa con il Lentigione e pareggiando per 1-1 gli ultimi tre match, giocati contro Real Forte Querceta, Mezzolara e Sasso Marconi, e ora hanno 16 punti in classifica, uno in meno dei romagnoli.

La vigilia dell’allenatore della Rimini Calcio, Alessandro Mastronicola.

“Noi abbiamo lavorato in questi tre giorni proprio per cercare di fare il massimo a Prato, sapendo di affrontare una squadra tosta in tutti i sensi, sia per il valore dei giocatori che per la rabbia che hanno. Non dobbiamo cullarci su quello che abbiamo fatto finora perché abbiamo fatto poco. Il Prato è in cambiamento: secondo me è il momento peggiore per affrontare questo avversario. Con qualche partenza e qualche arrivo è secondo me il momento peggiore per affrontare il collettivo, considerando che hanno giocatori di valore e di esperienza. Poi vai ad affrontare una squadra importante. Devono dimostrare di essere da Prato”.

“Il modulo non credo di cambiarlo. Sicuramente le caratteristiche di chi va a giocare non hanno caratteristiche da trequartista. Abbiamo lavorato su alcuni movimenti per mettere in condizioni chi gioca in quel ruolo di giocare da rifinitore. Tutti volevano una maglia da titolare, sono contento dell’allenamento che ho visto tra ieri pomeriggio e questa mattina”.

“Non ci ho mai giocato, ma dalle immagini non ci aspettiamo nulla di buono, sia per noi che per il Prato. Ho già messo in guardia i ragazzi che non ci sono alibi”.

“In realtà le partite che ho visto perdere o pareggiare le hanno perse per caso. Non credo ci siano problemi particolari in casa del Prato, se ci sono dobbiamo essere bravi a sfruttarli, ma dobbiamo essere più concentrati su di noi che sugli altri. Dobbiamo essere molto lucidi, molto determinati e molti concentrati”.

In difesa il Rimini ha quasi gli uomini contati. “Non mi preoccupa, anche se il loro reparto offensivo è il più esperto. Io ho massima fiducia in chi mando in campo. Non lo farò certo ora”.

“Io non mi aspetto una partita spettacolare, ma neanche dalla mia squadra. Voglio domani una partita determinata, combattuta e che probabilmente vivrà sugli episodi. In questi tre giorni abbiamo lavorato molto su questo, affrontare una squadra come il Prato che singolarmente può avere qualcosa più di noi non è semplice”.

“Dovete chiedere a lui se è disposto a tornare tra i dilettanti. Io Arlotti lo conosco bene, poi penso che le porte di questo stadio ad Arlotti le mancheranno. Lugnan, Sambou, Pupeschi, Gigli, Capicchioni, Grumo. Rotazioni non necessarie non intendo farle rispetto alla condizione o a qualche acciacco no”.

“La determinazione è cambiata, la voglia di dimostrare è cambiata, la voglia di capire dove ci si trova si sta insinuando nella mente dei ragazzi. Tutti vogliono giocare a calcio però farlo qui a Rimini è diverso a mia avviso che farlo in altre piazze e questo lo puoi sapere solo quando lo vivi, e lo stiamo vivendo a metà perché non ci sono i tifosi. Vedo che i ragazzi capiscono quando dico che giocare qui vuol dire qualcosa. Questo tipo di mentalità è cambiata e anche la mentalità negli allenamenti. Quando dico che tutti vogliono una maglia da titolare vuol dire che nessuno si accontenta”.

“C’è Santarini in quel ruolo lì, viene da un infortunio. Se non riuscirò a giocare con Santarini lì dovrò cambiare. 2002 ho Santarini, Pecci e Manfroni. Io sono sempre convinto che chiunque chiamato in causa faccia il suo e faccia bene”.

LE PARTITE DELL’11a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE D E LA CLASSIFICA