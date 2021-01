Cinque regioni in zona arancione: c'è anche l'Emilia Romagna

Da lunedì l’Emilia Romagna sarà zona arancione. Il cambio di colore diventerà ufficiale a ore, con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Speranza. In base al monitoraggio della Cabina di regia del ministero alla Salute e dell’Istituto superiore di sanità, nel periodo 28 dicembre-3 gennaio, sono tre le regioni arancioni a partire da lunedì (il week end infatti è per tutti di quel colore). Si tratta di Emilia Romagna, Calabria e Lombardia. Ma anche Sicilia e Veneto sono state inserite nella stessa zona, come da loro richiesto.

I tecnici prendono in considerazione l’Rt, l’incidenza e il rischio per determinare in quale zona deve essere inserita una Regione. Visto che l’incidenza, cioè il numero di positivi per 100mila abitanti, è alta ovunque e il rischio è alto o moderato in tutte le Regioni (a parte la Toscana), ci si basa principalmente sul fattore di replicazione del virus, cioè l’Rt. Se è sopra 1 si entra in zona arancione, se supera 1,25 in zona rossa. E l’Emilia Romagna ha un indice Rt di 1,05, con intervalli che vanno dall’1,03 all’1,08.

Cosa cambia quindi da lunedì? Bar e ristoranti restano chiusi (permesso solo l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22). Negozi al dettaglio aperti, centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi. Consentiti gli spostamenti nel proprio comune di residenza senza autocertificazione. Divieto di raggiungere altri comuni, sempre restando all’interno della propria regione, se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Come specifica il sito del Governo, fino al 15 gennaio “nelle zone arancioni ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita a parenti o amici, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22”.

Per gli esperti c’è il rischio concreto di un repentino aumento della circolazione del virus. Ecco perché – dicono con preoccupazione – bisogna invertire al più presto la tendenza.