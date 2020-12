Zona rossa per le feste. Discussione serrata, quando la decisione?

Quel che è certo è che la decisione non è stata ancora presa e, sembra, che difficilmente potrà arrivare in giornata. Se l’Italia passerà le feste in rosso si deciderà negli incontri previsti nel pomeriggio prima tra Governo e Regioni e poi nel seguente vertice tra capidelegazione. Se ancora manca la certezza sulle misure, è ormai assodato che si andrà verso ulteriori restringimenti. L’ipotesi circolata nelle ultime ore è quella di disporre regole da zona rossa (quindi bar e ristoranti chiusi e spostamenti con autocertificazione anche all’interno del comune) il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l’1, 2 e 3 gennaio. Non è però ancora escluso che la zona rossa valga anche il 6 gennaio oppure, al contrario, che si introducano per l’intero periodo regole da “zona arancione” (niente spostamenti fuori comune e bar e ristoranti sempre chiusi). Per quanto riguarda invece il fine settimana del 19 e 20 dicembre non dovrebbero esserci limitazioni supplementari. Il governo sarebbe infatti orientato a non limitare gli spostamenti. Dal 21 scatterà invece, come già previsto, il blocco della mobilità tra regioni. Intanto c’è chi, in attesa del Governo, si muove in autonomia. Il presidente del Veneto Luca Zaia in giornata emanerà una ordinanza che predispone la chiusura dei confini comunali dalle 14 del 19 dicembre fino al sei gennaio.