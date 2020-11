Nuova ordinanza regione, discussione in corso ma c'è l'ok di Speranza

L’Ansa riporta che il ministro della Salute Roberto Speranza ha proposta nella riunione dei capi delegazione di dare l’intesa alle ordinanze delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La discussione sarebbe ancora in corso. I presidenti di Regione da un paio di giorni stanno lavorando per fa scattare da venerdì misure più restrittive di quelle al momento previste nella zona gialla. In attesa della cabina di regia di venerdì che dovrebbe sancire eventuali cambi di “colore” dalla prossima settimana.