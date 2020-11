Gialli per poco? Il direttore Sanitario Ausl Romagna: non deve succedere

Stasera alle 20:35 su icaro tv torna l’appuntamento con l’approfondimento medico-scientifico di “tutta salute”. In studio con la giornalista Lucia Renati il direttore sanitario dell’Ausl Romagna Mattia Altini nel giorno in cui è stata confermata l’allerta rossa per gli ospedali romagnoli sulla base dei numeri del contagio.

Siamo in zona gialla, cioè rischio moderato (per ora), non perché il contagio non c’è, ma perché la nostra sanità si è dimostrata in grado, per il momento, di far fronte all’emergenza.

Grazie per esempio alla capacità di monitoraggio, che è uno dei 21 indicatori forniti dall’istituto superiore di sanità per attribuire diciamo le “pagelle colorate” alle regioni. La situazione in Italia però è in rapido peggioramento: ieri cinque regioni sono passate dal giallo all’arancione (rischio intermedio) nella cartina del rischio. Oggi, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Brusaferro, ha parlato di quattro Regioni “che vanno verso rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure più restrittive“. Una di queste è la Campania mentre le altre dovrebbero essere Emilia-Romagna, Friuli, e Veneto.

I medici italiani invocano un lockdown breve (tre settimane- un mese) ma generalizzato, tenendo conto della curva epidemiologica. Per il Governo l’orizzonte arriva fino al 15 novembre, cioè domenica prossima, quando sarà possibile vedere se i lockdown a zone dell’ultimo dpcm sono stati efficaci. Intanto, gli ospedali romagnoli sono in allerta rossa. Che cosa significa lo ha chiesto direttamente direttamente Lucia Renati a chi ha ufficializzato la notizia oggi, il dottor Mattia Altini, direttore sanitario dell’ausl Romagna.

Alcune delle domande alle quali ha risposto il dottor Altini nella trasmissione che andrà in onda questa sera alle 20.35 sul canale 91 (e che sarà caricata domani su icaroplay.it):

La situazione è in continua evoluzione. Con questo passaggio al terzo livello, quello rosso dei nostri ospedali, l’Emilia-Romagna è zona gialla ancora per poco?

Qual è la situazione terapia intensiva ad oggi? 40 persone per patologie legate al Covid, altri 70 si trovano in terapia intensiva per motivazioni del tutto slegate dal coronavirus su una disponibilità di oltre 100 posti letto.

Lei aveva parlato di due esigenze diverse nelle strutture ospedaliere romagnole: quella di rispondere alla pandemia da una parte, dall’altra mantenere l’attività programmata tutte le linee di specialistica ambulatoriale, di chirurgia. È possibile o no?

Questi numeri su contagi e tamponi che riceviamo ogni giorno cosa sono? Da dove vengono e con quale criterio vengono comunicati ai mezzi d’informazione?

L’Ordine dei medici di Rimini per voce del suo presidente Maurizio Grossi chiede un lockdown di almeno 3 settimane per ridurre la pressione sugli ospedali. È d’accordo?

C’è stato un vertice in Prefettura riunione tra sindaci e Ausl con il direttore generale Carradori. Si è anche parlato del caso San Marino. Lei che ne pensa delle scelte di San Marino?

Su 100 persone contagiate in Romagna, il 55% è asintomatica. Questi casi sono gestiti tranquillamente a domicilio. Come viene svolta la gestione a domicilio?

Come si vince questa battaglia? La nostra sanità pubblica ha gli strumenti?

come sarà il Natale?