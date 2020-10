La Omag, di nuovo in Friuli, sarà ospite del Martignacco

Domenica 4 ottobre, per la terza giornata del Campionato nazionale femminile di volley serie A2, la Omag Consolini Volley farà visita al Martignacco. Fischio di inizio, come di consueto, previsto per le ore 17.00 presso la Palestra Comunale con una buona notizia: la regione Friuli Venezia Giulia, in extremis, ha consentito l’accesso alle strutture sportive, sebbene ad un numero limitato di spettatori.

Le marignanesi di Coach Saja affronteranno la seconda trasferta friulana concentrate, battagliere e determinate a “portare a casa” un altro successo. Già in questo avvio di campionato hanno dimostrato di avere delle buone qualità, grandi margini di miglioramento e, crescendo di partita in partita, i risultati fin qui ottenuti ne sono la prova. Con questo match ricominceranno anche le trasferte dei “nipoti”, seguaci sostenitori delle “zie” di Romagna, pronti a supportare la squadra del cuore in ogni angolo d’Italia.

Dopo la promozione ottenuta nel 2018, la formazione friulana di Martignacco è alla sua seconda stagione in Serie A2. Tante le novità rispetto allo scorso campionato, a cominciare dall’opposto Dapic proveniente dal campionato tedesco, la centrale Viola Tonello da Mondovì, il libero Scognamillo e la giovane schiacciatrice Sara Cortella da Conegliano (già impiegata da coach Gazzotti dopo l’infortunio di Pascucci). Confermate, invece, la palleggiatrice Carraro, la schiacciatrice Cristina Fiorio e la centrale Rucli. Un’ottima linea offensiva su cui dovrà lavorare bene il muro della Omag.

Coach Stefano Saja presenta la “sfida” che attende la Omag in casa della Liber­tas Martignacco.

“La squadra friulana ha un gruppo molto forte e, anche se ancora non ha mosso la classifica, rimane una delle compagini che punta decisamente in alto. Dovremo essere bravi a rimettere in campo quella de­terminazione e concentrazione che ci ha accompagnato in queste prime due uscite”.

Certamente questo equilibratissimo campionato di A2 avrà in serbo tante sorprese.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo Gazzotti dovrebbe schierare la diagonale Carraro – Dapic, al centro la coppia Tonello – Rucli, schiacciatrici Fiorio e Cortello mentre il libero è Scognamiglio; Saja partirà ancora con il sestetto delle prime due giornate con Berasi in regia Fiore opposto, Saguatti e De Bellis schiacciatrici, Ceron e Cosi al centro e Bonvicini libero.

Arbitri Salvati e Licchelli.

Le altre partite del turno:

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Cda Talmassons

Olimpia Teodora Ravenna – Volley Soverato

Cuore Di Mamma Cutrofiano – Megabox Vallefoglia

Riposa: Cbf Balducci Hr Macerata

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Lvftv mentre i risultati in real time sul portale di Legavolleyfeminile.