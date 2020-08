Rimini Calcio, altro ribaltone in vista?

Chi aveva pensato che la scorsa estate fosse irripetibile per quanto accaduto attorno alla Rimini Calcio si è già ricreduto.

L’estate 2020 sarà ricordata come una delle più “calde” di sempre sul fronte societario biancorosso. Prima le diverse trattative della vecchia proprietà, con la quasi cessione all’imprenditore romano Mariani, poi il passaggio del club da Giorgio Grassi ad Alfredo Rota, quindi la lunga trattativa tra il nuovo proprietario e la cordata di Lucio Paesani per rafforzare la società (conclusasi con un nulla di fatto) e ora l’ultimo clamoroso sviluppo, anche se nell’aria ormai da giorni.

Si profila un nuovo ribaltone al rientro di Alfredo Rota dalle vacanze in Sardegna, con il possibile ingresso in società di un imprenditore bresciano, disposto ad acquisire subito il 50% delle quote per poi completare l’acquisto tra dieci mesi, alla fine del campionato 2020/2021.

Al direttore sportivo Pietro Tamai sarebbe stato chiesto di bloccare qualsiasi ulteriore movimento in entrata. La gestione tecnica della prima squadra dovrebbe essere affidata (nel caso l’operazione andasse a buon fine) al noto direttore sportivo Michele Ciccone, che dovrebbe assumere un ruolo all’interno dello staff dirigenziale.