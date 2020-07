Scuola, test a campione sugli studenti: gratuiti e volontari

Arrivano altri tasselli sulla ripartenza dell’anno scolastico il 14 settembre. Oltre ai test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche ci saranno anche “test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Saranno a questi fini adottati i criteri di: volontarietà di adesione al test, gratuità dello stesso per l’utenza, svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche“. Lo prevede la bozza del protocollo d’intesa tra Miur e sindacati per garantire l’avvio dell’anno scolastico. In tutte le scuole sarà poi individuato un medico competente che effettui il servizio di sorveglianza sanitaria.

Oggi il ministro Lucia Azzolina, al termine del tavolo regionale per la ripresa che si è tenuto oggi a Firenze ha ribadito che “il 14 settembre si ritornerà a scuola, e per questo voglio tranquillizzare tutti quelli che hanno manifestato perplessità“. “C’è stato un lavoro enorme che gli enti locali hanno fatto sugli spazi: mio compito sarà dare ovviamente più organico alla Toscana, così come anche alle altre regioni che lo hanno chiesto“, ha aggiunto.