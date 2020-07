Indice contagiosità. L'Rt più elevato in Veneto ed Emilia Romagna

Incidenza stabile dei nuovi contagi in Italia e indice di contagiosità Rt che torna a scendere sotto 1 (0,95), la soglia di guardia. Il monitoraggio relativo alla settimana dal 13 al 19 porta buone notizie a livello nazionale anche se restano focolai in quasi tutte le Regioni e molti legati a persone che provengono da Paesi ad alta incidenza. E’ per questo “necessario – spiega Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute – continuare a tenere dei comportamenti prudenti: distanziamento sociale, uso delle mascherine, igiene personale.” Da segnalare anche l’abbassamento dell’età media dei casi diagnosticati che nell’ultima settimana è scesa intorno ai 40 anni. Tra le sei Regioni con Rt superiore ad 1 (nella media delle due settimane) si conferma purtroppo l’Emilia Romagna in lieve risalita con 1,14 e dietro solo al Veneto (1,18). Ci sono poi Piemonte, Liguria, Lazio e Lombardia. L’indice di contagiosità per far suonare un campanello d’allarme deve però coincidere anche con un numero elevato di nuovi casi: in Regione tra il 13 ed il 19 luglio se ne sono registrati 247 con una incidenza di 5,54 per 100.000 abitanti (in calo rispetto alla settimana precedente). In Italia l’incidenza è di 4,6 per 100 000 abitanti.

Da sottolineare come siano sempre pochi i casi che richiedono ospedalizzazioni.

“È essenziale – si legge nelle conclusioni del Report – mantenere elevata l’attenzione e continuare a rafforzare le attività di testing-tracking-tracing in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai di trasmissione e continuare a controllare l’epidemia. Per questo rimane fondamentale mantenere una elevata la consapevolezza della popolazione generale sulla fluidità della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico”.

L’indice Rt Regione per Regione

Abruzzo: 0.5

Basilicata: Rt 0.06

Calabria: Rt 0

Campania: Rt 0.8

Emilia Romagna: Rt 1.14

Friuli-Venezia Giulia: Rt 0.71

Lazio: Rt 1.04

Liguria: Rt 1.06

Lombardia: Rt 1

Marche: Rt 0.62

Molise: Rt 0

Piemonte: Rt 1.07

Bolzano: Rt 0.57

Trento: Rt 0.38

Puglia: Rt 0

Umbria: Rt 0.3

Sardegna: Rt 0.32

Sicilia: Rt 0.88

Toscana: Rt 0.99

Valle d’Aosta: Rt 0.1

Veneto: Rt 1.18