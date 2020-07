A San Giovanni in M. un'E...state fuori dal comune

San Giovanni in Marignano si prepara a due mesi di eventi in sicurezza, ricchi di arte, cultura e creatività con “E…state fuori dal comune“. Un ampio parcheggio in via Largo Fosso del Pallone 1sarà trasformato in una Arena Spettacoli. Si parte da Domenica 26 luglio e si conclude martedì 8 settembre con un totale di 12 eventi.

“Abbiamo pensato di trasformare quest’anno così difficile in opportunità – spiega l’amministrazione – Generalmente, negli anni precedenti, dopo le immense energie ed importanti risorse che “La Notte delle Streghe” richiede, le proposte sono sempre state di piccola entità. Quest’anno non essendosi svolto il nostro evento principale, ne abbiamo sentito tanto la mancanza ed avvertiamo forte il desiderio di regalare un po’ di magia e sogni alla comunità marignanese e a tutti coloro che ci verranno a trovare“.

La rassegna sarà a cura di Aps Pro Loco, con la partecipazione degli esercizi commerciali e ristoranti marignanesi che vestiranno a tema le vetrine e proporranno menu tematici. Per la prima volta il comune aderisce alla Notte Rosa che quest’anno diventa Pink Week, con la proposta di tre eventi.

“Pro Loco – afferma la presidente – è orgogliosa di partecipare alla realizzazione di questo progetto. Speriamo di portare alla comunità marignanese e non solo momenti di spensieratezza e occasioni di socialità così importanti in questa estate particolare e difficile”.

Gli eventi spaziano tra il recupero delle date de “Il Vecchio e l’Antico”, la rassegna “Itinerari Letterari” in edizione speciale estiva, eventi in occasione della Pink Week e la proposta di spettacoli teatrali all’aperto, grazie a diverse collaborazioni con il territorio.

Il calendario

Domenica 26 luglio e 23 agosto dalle 18.00 via Veneto

“Il Vecchio e l’Antico” – versione serale

spettacolo di circo-teatro a cura di Teatro Europeo Plautino, Compagnia Nando e Maila (circo-teatro)

Sabato 1 agosto ore 21.15 Arena Spettacoli

La Notte dei Talenti – special (best of)

Spettacolo teatrale a cura di Teatro Europeo Plautino, Compagnia Nata (teatro bambini)

cineforum con proiezione del film “Solo cose belle” con la partecipazione del cast e della produzione

The Alchemy of Fire, spettacolo di fuoco con Lucie Vendlova a cura di Ufficio Incredibile

Itinerari Letterari presenta Giorgio Fontana

Itinerari Letterari presenta Roberto Mercadini

Itinerari letterari presenta Cristiano Cavina

Itinerari letterari presenta Valerio Corzani

Itinerari letterari presenta Dacia Maraini

Gli spettacoli si svolgono in Arena Spettacoli, via Largo Fosso del Pallone.

Inizio spettacoli ore 21.15. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Obbligo della mascherina.