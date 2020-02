Derby da dimenticare per i FaDaMat, sconfitti dai Tigers Forlì

FaDaMat Fermata Est RN-Tigers Basket Forlì 51-52

IL TABELLINO FADAMAT: Accardo 3, Borello 9, Cardinali, Del Fabbro 5, Ferrini 10, Guglielmi, Magnani 3, Missiroli 7, Muccioli n.e., Serpieri 5, Zaghini 9. All. Podeschi.

CRONACA E COMMENTO

Serata amara per il FaDaMat Basket Rimini, che, dopo la sconfitta a Morciano della settimana scorsa viene sconfitto in casa dal Basket Tigers Forlì, fanalino di coda del girone F del campionato di Promozione (4 punti sugli 8 totali il bottino degli ospiti contro Rimini).

Primo quarto all’insegna del tiro tre per il FaDaMat che cerca ripetutamente il tiro dalla distanza per scardinare la difesa a zona avversaria. L’esito non è sempre quello sperato ma il quarto si conclude ugualmente con un incoraggiante +3.

Al rientro in campo la squadra giallonera trova sprazzi di buon gioco che le permette di incrementare il vantaggio ma alcuni blackout difensivi ne vanificano ogni sforzo. Il finale di quarto è però positivo e si va così all’intervallo sul 34-29.

La ripresa delle ostilità vede un Rimini incredibilmente spaurito dilapidare tutto il vantaggio accumulato. Un attacco sterile e privo di idee non riesce a ferire la difesa a zona avversaria. Alla fine del quarto saranno solo cinque i punti messi a referto dai padroni di casa.

Nell’ultima frazione di gioco l’andamento della partita non cambia con i gialloneri nervosi e rinunciatari che continuano ad affidarsi troppo al movimento di palla sul perimetro concludendolo con un tiro da tre. Accardo quasi sulla sirena trova la bomba della disperazione ma è ormai troppo tardi e la partita si conclude sul 51-52.

Appuntamento ora per venerdì 7 febbraio a Misano contro l’altro fanalino di coda del girone.