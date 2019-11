Gomme da neve, dal 15 novembre scatta l'obbligo nelle strade extraurbane

Dal 15 novembre al 15 aprile 2020 sarà in vigore l’obbligo di circolazione con gomme da neve o catene a bordo lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali. Fino allo scorso anno l’obbligo scattava il 1° dicembre ed è stato anticipato per armonizzarlo con quello disposto dalla società Autostrade.

Il provvedimento riguarda i veicoli a motore, con esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli..

In caso di presenza di ghiaccio o di fenomeni nevosi in corso ci sarà l’obbligo di montare le catene qualora il veicolo non sia già dotato di pneumatici invernali.

Vietata la circolazione di ciclomotori a due ruote e motocicli in presenza di ghiaccio o fenomeni nevosi in corso.

L’elenco delle strade

1 CARPEGNA Intero tratto 6 MONTEFELTRESCA Intero tratto 8 SANTAGATESE Intero tratto 8 SANTAGATESE deviazione PERTICARA Intero tratto 10 SECCHIANO-SIEPI Intero tratto 14 bis DIRAMAZIONE POGGIO BERNI Intero tratto 14 ter DIRAMAZIONE TORRIANA Intero tratto 15 bis DIRAMAZIONE VERUCCHIO Intero tratto 15 ter DIRAMAZIONE GUALDICCIOLO Intero tratto 17 SALUDECESE Da Km 11+000 (Ponte Ventena) al km 24+000 (Trebbio di

Montegridolfo) 18 CONCA Da Km 6+500 (Via Salgareto) al Km 9+800 (termine) 22 LEONTINA Intero tratto 27 PENNABILLESE Intero tratto 31 FLAMINIA-CONCA Dal Km 6+600 (Via Tavernelle) al km 7+700 (Case Cattani)

e dal Km. 15+000 (Rotonda SP 42) al Km. 16+340

(termine) 32 SAN MARINO Intero tratto 33 TALAMELLO Intero tratto 35 bis DIRAMAZIONE SAN CLEMENTE Intero tratto 36 MORCIANO-MONTEFIORE Da Km 1+500 (Serbadone) al Km 7+603 (termine) 36 bis DIRAMAZIONE MONTEFIORE Intero tratto 41 RIMINI-MONTESCUDO Dal Km 8+700 (fine ca Pian della Pieve) al Km 15+980

(termine) 42 MONTESCUDO-MONTECOLOMBO Dal Km 2+600 (Via Casiccio) al Km 8+690 (termine) 44 PONTE ROSSO Dal Km 5+594 (innesto SP 133) al Km 7+850 (termine) 49 TRASVERSALE MARECCHIA Dal Km 5+000 (Sant’Ermete) al km 8+000 (Centrale Enel)

e dal Km 11+600 (SS 72) al Km 15+600 (Ospedaletto) 50 CORIANO-MISANO Dal Km 0+000 al km 11+060 (Via Castellaro) 64 PIEGGIA Intero tratto