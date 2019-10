"Una nuova Italia", la terza festa Nazionale DEMS tra aperitivi e dj set. Il programma

Terza Festa Nazionale DEMS – “Una nuova Italia”, in programma al Cinema Fulgor e al Teatro Galli di Rimini dal 4 al 6 ottobre. Una full immersion di tre giorni sui principali temi di attualità insieme a esponenti di primo piano del Governo, del Parlamento Europeo e del PD Nazionale, intervallati da aperitivi e dj set.

“Un’occasione unica per dialogare con ministri, sottosegretari, europarlamentari e amministratori e confrontarsi con loro su tante tematiche che sono al centro del dibattito pubblico – commenta l’assessora regionale Emma Petitti –. L’evento è aperto a tutti e a tutte. Oltre alla politica, spazio anche a tanta bella musica e spettacoli coinvolgenti, grazie ad artisti e importanti personalità del settore che renderanno questa festa un ancor più grande evento”.

Si parte proprio con il ministro dei beni e le attività culturali Dario Franceschini, ospite nella giornata inaugurale di venerdì 4 ottobre per un dialogo sulla “Nuova Italia” con Peppe Provenzano, ministro per il sud e la coesione territoriale, Anna Russomando, vicepresidente del Senato, Roberto Speranza, ministro della salute e Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera cui è affidata la moderazione dell’incontro. Sempre in compagnia di Franceschini, l’incontro “Il bene della città: il patrimonio culturale tra pubblico e privato” che vedrà il ministro impegnato in un workshop con il docente di psicologia della personalità Donato Piegari, lo storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi e numerosi operatori culturali. L’intervento di fine giornata è affidato al vicesegretario nazionale PD e padrino dell’Associazione DEMS Andrea Orlando, intervistato dal vicedirettore dell’Huffpost Alessandro De Angelis.

Nella giornata di sabato 5 si prosegue con un focus sulla Regione Emilia-Romagna dedicato al tema delle nuove e future alleanze del centrosinistra insieme al presidente Stefano Bonaccini, al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, al sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella e gli europarlamentari Elly Schlein, Massimiliano Smeriglio e Nico Stumpo. Modera il giornalista di Sky Tg24 Marco di Fonzo.

Al centro dei tanti appuntamenti in calendario anche l’Europa e l’ambiente.

Sabato 5 ottobre al Cinema Fulgor è previsto il dibattitto sull’Europa e la crescita sostenibile con il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, la europarlamentare Elisabetta Gualmini, la

parlamentare Rossella Moroni e la responsabile dell’Agenzia sostenibile 2030 segreteria PD Chiara Briga.

Nel pomeriggio la parola al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, tra gli ospiti più attesi dell’evento, in dialogo con la giornalista Rai Eva Giovannini. L’Europa sarà protagonista anche domenica con Andrea Orlando, l’eurodeputato e capodelegazione PD-S&D Brando Benifei, l’ex europarlamentare Goffredo Bettini, il viceministro agli interni Matteo Mauri e l’assessora al Bilancio della regione Emilia-Romagna e membro e della Direzione Nazionale PD Emma Petitti.

La magia del Sand art for the world di Mauro Masi darà inizio alla giornata di sabato, seguita dalla presentazione del film “Il muro” da parte di MC – Teatro Civile & Ass. Moka con Marco Cortesi (regista) e Mara Moschini (attrice). Domenica, note e suoni armonici con le musiche di Claudia Mancini (violino) e Mattia Guerra (pianoforte) e lo spettacolo “Sul filo degli affetti: musiche dal barocco Italiano” con Arianna Lanci (mezzosoprano), Chiara Cattani (clavicembalo) e Anselmo Pelliccioni (violoncello).

Durante la giornata conclusiva è possibile anche prendere parte alla visita guidata all’interno del restaurato Teatro Galli, inserito dal settimanale statunitense ‘Time’ nello speciale ‘World’s Greatest Places’ dedicato alle 100 esperienze al mondo da vivere nel 2019.