Tamponamento tra mezzi pesanti, code in A14 tra Valle Rubicone e Cesena

Sulla A14 Bologna-Taranto alle ore 5.30 circa, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 102. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti causando il lieve ferimento di due persone. Uno dei mezzi si è ribaltato disperdendo il carico di frutta lungo la carreggiata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Bologna.

Poco dopo le 9 è stato riaperto il tratto dell’incidente dove il traffico scorre su due corsie.

Alle 9.30 si registravano incolonnamenti per 6 km tra Rimini nord e Valle Rubicone, alle 10.08 le code si sono ridotte a 3 km.

A chi è in viaggio da Bari verso Bologna si consiglia di uscire a a Rimini nord e rientrare in autostrada a Cesena dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia.