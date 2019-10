Storie di fiori. Inaugurata mostra al vivaio Punto Verde di Rimini

E’ stata inaugurata nel vivaio Punto Verde di via Pascoli a Rimini la mostra “Storie di fiori e di giardini: papaveri, denti di leone, fiori qualunque”, frutto del laboratorio creativo che durante l’estate ha coinvolto un gruppo di ragazzi disabili della cooperativa New Horizon. La mostra, con la possibilità di acquistare le opere realizzate, resterà aperta fino al 31 ottobre.

Storie di Fiori e giardini. Sono quelle che raccontano i piccoli quadri e i vasi realizzati da sette ragazzi della cooperativa sociale New Horizon. Durante l’estate, grazie alla disponibilità dell’artista Cristina Brolli hanno preso tra la mani pennelli e colori e si sono lasciati ispirare dal luogo che li ospitava, il vivaio della Punto Verde di via Pascoli a Rimini, anch’esso gestito da una cooperativa sociale. Un’esperienza che ha sfidato i ragazzi, solitamente coinvolti in semplici di lavori di confezionamento. Ma passata la paura dell’inizio il percorso e i risultati hanno messo in mostra la loro anima artistica.