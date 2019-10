Hai tra i 18 e i 29 anni? Vuoi impegnarti sul tema della cooperazione internazionale? Scegli di fare il Servizio Civile Universale con EducAid: mancano pochi giorni alla scadenza del bando!

Il progetto ha una durata di 12 mesi e prevede un compenso mensile di 439,50 Euro. Gli ambiti su cui verterà riguardano la creazione e organizzazione di iniziative di promozione della cultura e della solidarietà internazionale. In particolare il progetto prevede la realizzazione di: attività didattiche di educazione alla cittadinanza globale; attività di ricerca, formazione e comunicazione sui temi della cooperazione internazionale, educazione inclusiva, diritti umani, disabilità; attività di back office presso la sede di EducAid.

Che cos’è e chi può fare il servizio civile?

Il servizio civile è un’attività scelta volontariamente, aperta ai ragazzi e alle ragazze dai 18 ai 29 anni di età, cittadini dell’Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti e si svolge nella regione di residenza o domicilio. Il suo scopo è contribuire alla difesa del nostro Paese con mezzi e attività non militari, e realizza i principi affermati dalla Costituzione di solidarietà sociale e d’impegno per il bene comune.

Svolgere il Servizio Civile all’interno di enti e organizzazioni è un’occasione unica per sentirsi parte utile della società, attivare le proprie capacità decisionali, imparare ad operare in gruppo, affinare la sensibilità, scoprire attitudini personali, sviluppare il senso di responsabilità, acquisire nuove competenze.

Inoltre sarà anche l’occasione per incominciare a guadagnare: per il tuo impegno, infatti, ti verrà riconosciuto un assegno mensile per il servizio civile, sarà garantita una copertura assicurativa per l’intera durata del progetto e il riconoscimento ai fini del trattamento previdenziale.

Perché scegliere Educaid?

EducAid è un’associazione Onlus e Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri che opera dal 2000 in campo socio-educativo a livello interculturale e internazionale. Scegliendo di fare il servizio civile con noi, parteciperai concretamente alla sensibilizzazione della società civile ai temi dell’educazione inclusiva, disabilità, cittadinanza globale, cooperazione internazionale e difesa dei diritti umani.

Come candidarsi?

Da quest’anno è possibile inviare la domanda esclusivamente on-line al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ mediante credenziali SPID, entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: Arci Servizio Civile Rimini, Viale Principe Amedeo 11, int. 21/E (Grattacielo) – Tel. 0541 791159 (da Martedì a Venerdì dalle 9 alle 13, Lunedì e Giovedì dalle 15 alle 18) – rimini@ascmail.it – https://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/rimini/2019/09/04/pubblicazione-bando-servizio-civile-universale-2019/