Renzi contro la nuova viabilità in centro: "Aumenteranno traffico e smog"

“No alla trasformazione di via Ducale, via Cavalieri, via Clodia, Corso Giovanni XXIII nella nuova Circonvallazione monte mare dentro il Centro Storico”. Per Gioenzo Renzi, consigliere di Fratelli d’Italia, l’inversione del traffico veicolare mare monte sulla via Bastioni Settentrionali adiacente il Porto Canale e la deviazione del traffico monte mare dalla via Marecchiese-via Valturio- Circonvallazione Occidentale su Corso d’Augusto, via Ducale, via Cavalieri, via Clodia, Corso Giovanni XXIII, è un grave errore.

“Non è bastato vedere o non si ricorda – attacca Renzi – come quel carico di traffico abbia dissestato la pavimentazione all’inizio di Corso d’Augusto e intasato, duranti i lavori per la pavimentazione di via Bastioni Settentrionali e di Porta Galliana, le strette vie Ducale, Clodia, Cavalieri. Oltre ad aver inquinato con i gas di scarico le abitazioni al piano terra dei residenti, con il rischio dei pedoni di uscire dai portoni di casa. Visto che questo provvedimento è stato adottato da sindaco e assessori che vivono Rimini, si può dire che perseverare è diabolico! Come possono seriamente e responsabilmente sostenere di ‘agevolare in particolare i residenti del Quartiere Fiorani in via temporanea fino a Marzo’, senza pensare alla vivibilità di altri cittadini, dei residenti della antica Castellaccia?”, si chiede il consigliere. Che poi aggiunge: “Dalle vie Cavalieri e via Clodia gli autoveicoli si immetteranno su Corso Giovanni XXIII con inversione di senso di marcia monte-mare, oggi principalmente di accesso pedonale all’interno del centro storico che beneficia della ZTL (zona traffico limitato), e che subirà un notevole aumento del carico di traffico e inquinamento. Alla luce delle suddette ragioni, quindi, non c’è proprio bisogno di sperimentare, anche temporaneamente, la Nuova Circonvallazione”.