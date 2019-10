Ospite abusivo di albergo abbandonato, era già stato espulso

Raccogliendo le segnalazioni dei residenti, nelle prime ore di martedì la Polizia di Stato è intervenuta in via Parisano in zona Tripoli a Rimini per controllare un albergo in stato di abbandono. Gli accessi alla struttura erano stati chiusi, ma alcuni pannelli laterali erano stati forzati e permettevano l’ingresso. In una stanza è stato trovato un alloggio di fortuna occupato da un 35enne albanese senza fissa dimora. C’era uno sdraio con un materasso e un fornelletto per cucinare. L’uomo è stato denunciato per invasione di edifici. Era senza documenti ma al successivo controllo è risultato inottemperante a ordine di espulsione. E’ stato affidato all’Ufficio Immigrazione per procedere all’allontanamento.