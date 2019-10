Metromare, Riccione chiede un parere legale. Santi: rema contro

Ancora la data di avvio del Metromare, annunciata per ottobre, deve arrivare ma le polemiche non mancano. Sull’albo pretorio del comune di Riccione è stata pubblicata la delibera con la quale l’amministrazione ha affidato ad un legale del foro di Roma, Aristide Police, la redazione di un parere legale sulla decisione di far partire il servizio in via sperimentale e con mezzi sostitutivi (visto il ritardo nella consegna di quelli previsti dal progetto). Riccione vuole, tramite la consulenza legale, valutare la legittimità delle deliberazioni prese dal comitato tecnico di coordinamento il 22 agosto scorso. Nell’occasione solo la Perla Verde votò contro l’avvio sperimentale del servizio. Il costo della consulenza è di 12.688 euro.

“C’è chi lavora per utilizzare una struttura terminata e far partire un servizio utile al territorio e sollecitato da cittadini e categorie economiche e chi spende 12.688 euro per acquisire un parere legale utile a … remare contro“. Commenta su Facebook il presidente della provincia Riziero Santi. “Staremo molto attenti a tutti gli aspetti – aggiunge –, ma non si molla“.