La Omag inizia il campionato con un blitz a Sassuolo

GREEN WARRIORS SASSUOLO-OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 1-3 (20-25 17-25 25-20 23-25)

IL TABELLINO

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Fucka 8, Pincerato 1, Mambelli 3, Fava 6, Malual 14, Cvetnic 20, Scognamillo (L), Ghezzi 8, Falcone. Non entrate: Zojzi, Pasquino, Pelloni (L), Fucka. All. Barbolini.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pamio 10, Gray 6, Decortes 26, Saguatti 10, Lualdi 10, Battistoni, Bresciani (L), Coulibaly 3, Mazzon. Non entrate: Bonelli, Pinali, Mandrelli (L), De Bellis. All. Saja. ARBITRI: Piperata, Cruccolini.

NOTE – Durata set: 25′, 24′, 25′, 26′; Tot: 100′.