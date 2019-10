Inizia alla grande la stagione della Polisportiva Celle. La sospensione estiva delle gare è terminata e per gli atleti della Polisportiva Celle è ora di raccogliere i risultati del duro lavoro estivo.

Ad iniziare sono le ragazze che nel weekend del 5/6 ottobre a Rimini hanno gareggiato per la 1ª prova del Campionato a squadre allieve Gold.

La Polisportiva Celle si è presentata con due squadre: la prima composta da Gaia Gabrielli, Sophie Lombardi, Alexandra Krasnova e Lucia Pini, che hanno preso parte alla gara Gold 3A. Nulla da aspettarsi a livello di classifica ma tanto da guadagnare in consapevolezza, data la giovane età e al fatto che è stata la loro prima esperienza nel mondo Gold.

La squadra più esperta invece, composta da Viola Berdini, Sofia Brighi, Camilla Casadei e Nicole Cellarosi ha raggiunto una buona 5ª posizione nella gara Gold 2, mettendo in campo nuovi elementi e combinazioni difficoltose, che hanno causato qualche errore e pregiudicato in parte la classifica, ma che se eseguiti in maniera pulita potranno dare alle ginnaste grande gratificazione. Comunque tanta la soddisfazione dei tecnici Michela Carlini, Marco Baioni, Beatrice Bruni e Thomas Grasso che seguono queste giovani atlete ogni giorno.

Sabato 12 ottobre, sempre a Rimini, nel Palazzetto della Ginnastica, è stato il turno dei ragazzi a cimentarsi nella prima prova a squadre Gold 2.

Per Luca Bellondi, Nicola Vaccarini, Giorgio Pession, Federico Cavallari e Luca Piccioni è oro con più di 30 punti di distacco dalla seconda e unica squadra in gara. Il grande lavoro di Pierluigi Pellizzola e Stefano Blasi ha dato i primi frutti: i ragazzi, infatti, hanno eseguito i loro esercizi con precisione e “pulizia”.