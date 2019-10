Dieci dosi di cocaina addosso, tradito dal nervosismo

E’ stato tradito dal nervosismo il 24enne albanese che giovedì mattina è stato fermato dalla Polizia in un locale di viale Regina Elena dove si fuma il narghilè. Quando gli agenti sono entrati per un controllo, il giovane si è subito alzato dirigendosi verso la toilette. Comportamento che non è sfuggito agli agenti: è stato perquisito e addosso, tra la felpa e i jeans, aveva una decina di bustine di cocaina già confezionate. Un’altra bustina vuota è stata trovata vicino alla poltrona dove era seduto. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. La Polizia ha controllato anche il suo domicilio senza però trovare niente.