Un passo sulla Luna con la coop La Fraternità

La Cooperativa Sociale “La Fraternità” sbarca sulla Luna. E’ stato chiamato infatti come il satellite della terra il nuovo servizio educativo che la Cooperativa Sociale La Fraternità, in partnership con l’associazione comunità Papa Giovanni XXIII e l’associazione Men On the MOON, sta realizzando in via sperimentale e che ha l’obiettivo di sviluppare un progetto di vita di alcuni giovani ragazzi e ragazze con disabilità, nell’ottica del durante e dopo di noi. Una sfida in cui sono coinvolte famiglie, aziende, assistenti sociali, AUSL, amministrazioni locali, scuole e associazioni con lo slogan “perchè chi è uguale possa essere differente“.

La presentazione dei primi passi compiuti dalla “Luna” si svolgerà Venerdì 20 Settembre alle 10.30 in via S.Sancisi 4 a Santarcangelo di Romagna.