Tiss' You Care in finale nel Torneo di Bertinoro

Fantastici Titans! A Bertinoro, ‘casa’ storica del Gaetano Scirea che tante volte è stato visitato dai sammarinesi negli ultimi anni, l’occasione era ghiotta per un bel quadrangolare in preparazione del campionato. La prima semifinale era quella tra Tiss’ You Care San Marino e Basket Lugo, con i secondi che saranno impegnati tra poche settimane in C Gold, vale a dire in una serie di un gradino superiore a quella di Macina e compagni. E a Bertinoro che succede? Succede che la Pallacanestro Titano vince e convince, si mostra in buono stato di forma e conquista la finale del torneo dopo il 68-63 contro i romagnoli (domani alle 20 con la vincente di Scirea-Imola).

È stato un match che ha visto la Tiss’ You Care partire fortissimo (8-0) e resistere comunque alla rimonta di Lugo a fine quarto (15-10). Nel secondo periodo per qualche minuto la partita cambia faccia, coi titani a trovare molta difficoltà nell’andare a canestro e gli avversari a superare al 15’ (17-20). Match in ogni caso estremamente equilibrato, con batti e ribatti frequenti, quello di questo sabato 14 settembre. I Titans si riprendono e riescono a bucare la retina con più efficacia nella parte conclusiva del parziale, tanto che all’intervallo il tabellone racconta di un vantaggio biancazzurro, pur risicato (30-29).

Di ritorno dagli spogliatoi a comandare sono ancora i ragazzi di coach Padovano, col timone che rimane ben saldo nelle loro mani. Al 30’ la gara con Lugo non è ancora decisa (50-47) e neanche a cinque minuti dalla fine si può dire che abbia preso una piega precisa (53-51). A quel punto, a deciderla, ci pensano Raschi e Saponi: il primo

con due assist, il secondo con due triple. Risultato: i Titans prendono il volo e non si fanno più raggiungere. Tiss’ You Care che veleggia anche in doppia cifra di margine e che subisce un piccolo break solo nel finale, ma senza che Lugo si avvicini mai a mettere la freccia del sorpasso.

Domani alle 20 sfida con la vincente di Bertinoro-Imola.

TISS’ YOU CARE SAN MARINO-BASKET LUGO 68-63

IL TABELLINO

TISS’ YOU CARE: Flan 4, Palmieri, Macina 14, Raschi 13, Squarcia 3, Sorbini 5, Campajola 4, Buzzone, Semprini 4, Gaspari 5, Saponi 16. All.: Padovano.

Parziali: 15-10, 30-29, 50-47, 68-63.