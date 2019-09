Test drive gratuiti per l'uso del monopattino

In occasione della European Mobility Week, Lime, una delle società che affitta monopattini elettrice, organizza per il Bike Festival una giornata di test-drive che aiutino a diffondere i buoni principi di educazione stradale e sensibilizzare i cittadini verso un corretto utilizzo del monopattino elettrico. L’appuntamento è per domenica 15 settembre in piazzale Kennedy dalle 10 alle 18.

Il pubblico potrà provare gratuitamente i monopattini assistito da personale Lime. Saranno distribuiti gratuitamente giubbotti catarifrangenti e caschetti brandizzati fino a esaurimento scorte.