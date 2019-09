Supercoppa Sammarinese: sabato la sfida tra Tre Penne e Tre Fiori

Manca sempre meno al primo appuntamento della stagione. Sabato 14 settembre sul sintetico di Acquaviva Tre Penne e Tre Fiori si sfideranno con in palio la Supercoppa Sammarinese. I biancazzurri di Città vincitori del campionato contro la compagine di Fiorentino, che nella passata annata ha conquistato la Coppa Titano.

Queste due squadre in passato hanno dato vita a grandi partite e non è di certo la prima volta che si affronteranno contendendosi un trofeo, Stefano Ceci commenta: “Sin dal mio arrivo al Tre Penne nel 2007 queste due formazioni si sono scontrate ai vertici del calcio sammarinese, in questi anni hanno lavorato ancora di più per migliorare l’intero movimento in generale”.

Campagna estiva di calciomercato importante per il Tre Penne che ha rafforzato il proprio organico con nuovi innesti. Andrea Rossi, storico leader del gruppo biancazzurro, si esprime così: “La società si è mossa bene questa estate confermando buona parte della squadra dell’anno scorso e aggiungendo ragazzi di qualità. Attorno al gruppo vedo tanta positività e voglia di fare”.

Rossi poi aggiunge: “Non abbiamo mai staccato la spina dopo la vittoria del campionato, arriviamo a questa partita molto motivati e consapevoli dei nostri mezzi. Personalmente penso che è sempre un piacere giocare questo tipo di partite, dà uno stimolo in più”.

Infine Ceci sulla condizione della squadra: “Arriviamo alla partita di sabato con qualche defezione, ci mancheranno cinque giocatori importanti a causa di alcune squalifiche. Ho già in mente la formazione titolare, solo qualche dubbio a centrocampo – prosegue su Chiurato -. Si è allenato con costanza questa settimana, sta bene fisicamente. La dirigenza è stata molto brava a prendere un professionista dentro e fuori dal campo”.

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci