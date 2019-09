Obblighi vaccinali, esclusi altri bambini non in regola

Alle 34 notifiche già inoltrate ad altrettante famiglie del Comune di Rimini non in regola con gli obblighi vaccinali, se ne sono aggiunte negli ultimi giorni altre sette che partiranno nei prossimi giorni. Solo a giugno le posizioni non in regola erano 184. Se ne è parlato in occasione della conferenza stampa di avvio anno scolastico in Municipio. Con le famiglie coinvolte ci sono stati almeno quattro contatti telefonici, ricorda l’Amministrazione Comunale, e in questi anni sono stati svolti oltre 2.000 incontri informativi con le famiglie sull’aspetto amministrativo, oltre a quelli svolti dall’Ausl sull’aspetto sanitario.

Il commento dell’assessore Morolli: