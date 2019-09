Polizia Locale, controlli a Borgo Marina

Nell’ambito dell’attività della Polizia Locale volta a prevenire il degrado sociale e la criminalità diffusa, si è svolta martedì pomeriggio un’operazione anti degrado per il controllo del territorio nella zona di Borgo Marina ed in particolare nella zona della stazione. L’intervento di prevenzione e controllo, iniziato alle prime ore del pomeriggio di ieri e protrattosi fino alle 20, ha coinvolto due pattuglie della Polizia Locale e una squadra di 6 agenti, tutti in servizio in abiti civili.

Sono state controllate e identificate 12 persone straniere, da accertamenti d’ufficio eseguiti con la collaborazione di altre forze dell’ordine, sono risultate tutte con precedenti penali.

E’ stato trovato un modesto quantitativo di marijuana nelle tasche di una delle persone controllate, che è stata subito segnalata alla Prefettura. Il servizio è proseguito poi anche in alcuni esercizi pubblici, dove sono stati controllati gli avventori di alcuni bar della zona.

“Manteniamo alta la guardia sul territorio – ribadisce l’assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad -. L’obiettivo è quello di far sentire sempre forte e diffusa la presenza della polizia sul territorio, fare costanti controlli che hanno soprattutto uno scopo preventivo, per diffondere un clima di sicurezza, vivibilità e decoro. Il piano dei controlli si inserisce nel contesto degli interventi che ha visto nelle scorse settimane ad esempio anche il monitoraggio dei parchi cittadini e, con riguardo all’attività degli agenti di Polizia Locale è svolto sempre in sinergia con tutte le altre forze dell’ordine, che voglio ringraziare per il sempre prezioso contributo”