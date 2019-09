Picchiava e minacciava la compagna da mesi. Arrestato 47enne

Maltrattamenti, minacce e percosse. La squadra mobile della polizia di Rimini ha arrestato un 47enne di origine campana ma residente a Rimini che da oltre sei mesi aveva reso un incubo la vita della propria compagna. Calci e pugni, il più delle volte sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, erano all’ordine del giorno ormai dal marzo scorso. Ma la morbosa gelosia dell’uomo non si limitava all’aggressività fisica. Spesso infatti ricorreva a minacce, anche di morte. Dopo aver a lungo sopportato, la compagna ha trovato la forza di denunciare il 47enne dopo l’ennesimo episodio di violenza avvenuto i primi di settembre e per il quale era dovuta ricorrere alle cure mediche. I riscontri degli investigatori hanno consentito di ricostruire un quadro probatorio tale da consentire al PM di richiedere al Giudice una misura cautelare personale nei confronti dell’aggressore. Il 47enne è stato portato in carcere.