Orsini apre la seconda stagione del Galli. Biglietti da sabato

Lo scorso anno fu la corsa all’ultimo biglietto disponibile, per gustarsi la stagione di riapertura del teatro Galli. La speranza è che quest’anno, dopo l’emozione per un tesoro ritrovato, i riminesi riconfermino la loro passione per il teatro. Il sipario sulla seconda stagione della nuova era si alzerà il 30 ottobre.

Arrivano i primi nomi della nuova stagione: da Umberto Orsini, il primo a solcare il palcoscenico il 30 ottobre, a Lino Guanciale, con un percorso tra grandi classici della letteratura, nuove

produzioni e testi contemporanei.

Sabato 28 settembre scatta la prevendita per gli spettacoli della prima parte del cartellone: i biglietti per gli appuntamenti di ottobre, novembre, dicembre e gennaio (turni ABC e turno D, e spettacoli fuori abbonamento) saranno in vendita alla biglietteria del Teatro dalle ore 10 alle ore 14. Alle 9.30 saranno distribuiti i tagliandi numerati per regolamentare l’ordine della fila e ogni persona potrà acquistare un massimo di due biglietti per ogni spettacolo. Alle 12 invece si aprirà la vendita on line attraverso il canale Siticket accessibile dal sito del teatro ( www.teatrogalli.it , sezione biglietteria on line). Solo in biglietteria sarà invece possibile acquistare il carnet Formula TRE, valido per tre spettacoli diversi a scelta nei turni ABC e D, con posti assegnati nei palchi laterali (prime e seconde file) o in alcuni palchi centrali (seconde file).

Tra i titoli in cartellone in questa prima parte di stagione: Il nipote di Wittgenstein. Storia di un’amicizia (30 ottobre) con un maestro del nostro teatro come Umberto Orsini; Se questo è un uomo (2 e 3 novembre) nel centenario della nascita di Primo Levi; Madre coraggio e i suoi figli (5, 6 e 7 novembre) interpretato da Maria Paiato; Vita di Leonardo (10 novembre) con Roberto Mercadini; La scuola delle mogli di Molière (4 dicembre) diretto e interpretato da Arturo Cirillo; Winston vs. Churchill (17 dicembre) con Giuseppe Battiston; Falstaff e il suo Servo (20, 21 e 22 dicembre) con Franco Branciaroli e Massimo De Francovich; After Miss Julie per la regia di Giampiero Solari (7, 8 e 9 gennaio) con Gabriella Pession e Lino Guanciale; Riccardo3. L’avversario diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi (30 gennaio).

ORARI BIGLIETTERIA: da martedì a sabato dalle 10 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30, chiuso domenica e lunedì (salvo nei giorni di spettacolo). Contatti: tel 0541 793811, email:

biglietteriateatro@comune.rimini.it . Dal sito www.teatrogalli.it è possibile accedere alla Biglietteria on line per acquistare i biglietti pagandoli tramite carta di credito o Paypal.