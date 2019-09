Olympia Agnonese-Cattolica Calcio S.M., la vigilia di Emmanuel Cascione

Ad Agnone domenica sarà battaglia tra due squadra ancora al palo in classifica dopo le prime due giornate di campionato. Ci sarà quindi un clima infuocato nella tana dell’Olympia Agnonese. Lo sa bene il tecnico del Cattolica Calcio S.M., Emmanuel Cascione.

“Sarà una partita penso abbastanza nervosa per entrambe – attacca Cascione – perché partire con zero punti dopo due partite non è bello, anche se da parte di tutte e due le squadre i risultati sono un po’ bugiardi. Anche loro, come noi del resto, hanno fatto una bella partita sia in casa con il Montegiorgio Calcio (0-1 il finale, ndr) che in casa della Recanatese (4-2 per i locali il finale, ndr), poi gli errori dei singoli hanno fatto perdere le partite”.

Il tecnico dei giallorossi vuole maggiore cattiveria in zona gol e maggiore attenzione in fase difensiva.

“Se andiamo ad analizzare, in due partite abbiamo avuto sette-otto palle-gol e non siamo riusciti a concretizzarle, mentre al minimo errore siamo stati puniti. C’è rammarico per come abbiamo preso gol: spesso per disattenzioni dei singoli e non per un problema di squadra. Dobbiamo essere lucidi, tenere per buone le cose che vanno bene e migliorare quelle che ci hanno fatto perdere le partite”.

L’aggressività è una caratteristica peculiare dell’Olympia.

“L’Agnonese è una squadra molto aggressiva. In queste due partite i nostri avversari di domani hanno corso molto, non ha mollato mai neanche quando si sono trovati sotto di tre gol a Recanati. È una compagine che ha anche buone individualità, tanta velocità sugli esterni. Come caratteristica risalta molto la cattiveria che ci mettono nell’aggredire l’avversario. Per qualche errore hanno perso le partite, i risultati ribadisco non sono pienamente veritieri”.

Quattro gli assenti in casa romagnola.

“Mancano Som, Gasperoni, Barellini e Tomassini, con questi ultimi due che stanno recuperando dall’infortunio”.