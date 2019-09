Matteo Salvini domenica a Riccione

Domenica il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Riccione con Lucia Borgonzoni, candidata per le prossime regionali in Emilia Romagna. L’appuntamento è alle 16 al ristorante Canasta in viale Ceccarini. Introdurrà il segretario della Lega Romagna, il sottosegretario Jacopo Morrone.