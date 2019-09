La Santarcangiolese Basket ha presentato la stagione sportiva 2019/2020

Questa mattina presso il Caffè Commercio di Santarcangelo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Santarcangiolese Basket.

Il primo a intervenire è stato il Presidente Fornari: “ringrazio tutti i tifosi e appassionati che ci seguono e in particolare tra gli Sponsor Nuova Cei e Fratelli Stargiotti che sono così importanti per noi”.

Il secondo intervento è stato del Direttore Sportivo Simone Stargiotti: “dopo la scorsa stagione con grande rammarico abbiamo subito la risoluzione unilaterale dell’accordo in essere con il Basket Santarcangelo. Dispiace perché ci sarebbe piaciuto riconfermare tra l’altro il gruppo dei ragazzi del 2002 che si sono allenati con noi lo scorso anno. Speriamo in un futuro di tornare a collaborare non disperdendo così energie e risorse economiche. Questa stagione sulla maglia non abbiamo sponsor ma la città di Santarcangelo e i suoi tifosi”.

Ha preso poi la parola Coach Evangelisti: “dopo lo scorso anno così straordinario ripartiamo da zero non pensando a quello che è successo ma a quello che succederà. La rosa è composta da quattro senior e due under confermati nell’ordine: Fusco, Zannoni, Raffaelli, Fornaciari, Massaria e Adduocchio. I nuovi innesti senior sono: Nervegna, Grassi e Dini di ritorno da Rbr. Completano la rosa due giovani del 2000, Sirri e Malatesta provenienti rispettivamente da Cesenatico e Bellaria. Vista anche l’indisponibilità verosimilmente fino a Gennaio di Dini (in ripresa da un infortunio) la prossima settimana arriveranno in prova due ragazzi, un lungo ed un playmaker. Sabato 28 comincia il campionato con la trasferta di Castelnovo di Sotto, un campionato difficile con molte squadre che si sono rinforzate. Dobbiamo raggiungere il prima possibile le quindici vittorie necessarie per la salvezza matematica”.

La parola poi è passata al capitano Fusco, che ha espresso chiaramente le sue idee: “credo che la squadra valga più della salvezza, quindi assumendomi la responsabilità di quello che dico, credo che l’obiettivo sia cercare di ripetere il campionato dello scorso anno”.

È intervenuto quindi Marco Serafini, presidente dell’ associazione Santarcangels, anche per questa stagione a fianco della squadra: “questa stagione vogliamo fare sentire la nostra identità Santarcangiolese e per questo chiamo a parlare l’autore del nuovo logo della società Matteo Venturi in rappresentanza di Città Viva, associazione che raggruppa i commercianti di Santarcangelo”.

Ha preso quindi la parola Venturi: “è un onore per Città Viva avere il proprio logo sulla maglia della Santarcangiolese e portare il nome di Santarcangelo in giro per la regione. In più in questo modo potremo far conoscere le nostre iniziative in maniera ancora migliore anche all’interno del PalaSgr”.

Infine Simone Stargiotti ha concluso la conferenza invitando tutti i tifosi alla presentazione ufficiale a roster completato (data e luogo da definire) in vista del primo appuntamento casalingo il 5 ottobre contro Novellara.