GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini: da venerdì moto in pista

Bagno di folla questa mattina al MotoGP Parade a San Marino. Nella più antica Repubblica del Mondo le contrade del centro storico si sono trasformate in un circuito per il pre event ufficiale del Gran Premio. A percorrerle moto e piloti del motomondiale, da domani protagonisti in pista: per la Moto3 Riccardo Rossi (Kömmerling Gresini Moto3) e Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse); per la Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Speed Up) e infine per MotoE Niccolo Canepa (LCR E-Team) e Alex De Angelis (Octo Pramac MotoE).

La partenza è avvenuta da Piazzale dello Stradone con i piloti preceduti dalla safety car ufficiale della MotoGP. Arrivo in piazzale della Libertà dove un’ovazione li ha accolti davanti a Palazzo Pubblico e accolti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori.

“Evento fantastico per la Repubblica di San Marino – il commento del Segretario di Stato per lo Sport, Marco Podeschi – in una giornata con tanti turisti e appassionati da tutto il mondo”.

“Aspettiamo tutti in circuito – ha detto il Presidente della Federazione Sammarinese, Dennis Zanotti – perché saranno giornate spettacolari e con tanta gente. Anche la Repubblica offre il suo contributo con ragazzi nelle varie classi e alle loro spalle un plotoncino di nuovi campioni”.

A San Marino è intervenuto anche Bryan Toccaceli, pilota sammarinese di cross incorso in un gravissimo incidente, ma sempre vicino ai motori e che sarà nel weekend in circuito.

Al termine della parata, foto e selfie per tutti, con i piloti davvero entusiasti di un’esperienza così originale per il connubio fra tecnologia avanzata e un centro storico da oltre un decennio patrimonio dell’Unesco. Non è mancato il ‘burn out’ finale che ha avvolto sulla piazza della Libertà tutti gli appassionati in una nuvola di fumo.

E così, con il pre-event ufficiale, si è entrati oggi nel vivo il Gran Premio OCTO di San Marino e delle Riviera di Rimini. Tre giorni di sport e di festa in pista e fuori pista con tante iniziative che vedono coinvolti tutti i promotori dell’evento.

Moto E in pista

Ben due gare a Misano World Circuit per la Enel MotoE, la terza e quarta gara della stagione. La nuova competizione di moto elettriche che vede come partner Dorna ed Enel concluderà il suo campionato a Valencia il 17 novembre. Domani, dopo le prove libere in mattinata, la E Pole coi piloti che hanno a disposizione un solo giro per ottenerla. Il calendario delle tre giornate di Misano prevede per domani, venerdì 13 alle 8.15 e alle 12.35 free practice 1 e 2; alle 16.00 la E-Pole. Sabato 14 settembre alle 16.00 Race 1 e domenica 15 alle 10.00 la Race 2, entrambe con 8 giri di pista.

The Riders’ Land Experience – Gli eventi sul territorio

Fuori del Circuito si susseguono gli eventi del territorio della Riders’ Land Experience.

Ieri sera grande successo a Portoverde per la tradizionale Spurtleda 58, la sfida di kart con i piloti del Mondiale vinta da Riccardo Rossi (Moto3) del Team Gresini.

A Misano prosegue Dedikato. Domani all’Arena 58 dalle 20.15 si terrà il Trofeo MotoGP- Ape Proto, in cui si uniranno la simpatia di Ape-Proto e lo spettacolo di motocross freestyle a cura dei DaBoot, la più grande compagnia di Freestyle su due ruote a libello internazionale.

A Rimini prosegue a Castel Sismondo la mostra Le Radici della Riders’ Land – Wall of Frame (orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.00) che racconta la storia del motociclismo agonistico attraverso i piloti del Moto Club Renzo Pasolini, tra moto iridate e le memorabilia di campioni mondiali come Pier Paolo Bianchi, Marco Simoncelli e Manuel Poggiali.

Domani alle 21.00 serata Wall of Fame – Nuovo Moto Club Renzo Pasolini in cui i piloti Bianchi, Poggiali, Vitali, Matteoni, Pasini e Ferrari insieme a giornalisti ed esperti del mondo delle corse, racconteranno attraverso le loro esperienze il mondo della Riders’ Land.

Continua a Cattolica sino a domenica 15 il Motor Beach Circus – Le Curve dei tifosi lungo le vie del centro che diventano curve dei fan riprendendo i colori dell’autodromo. Domani, venerdì 13, e sabato 14 dalle 18.00 si terrà “Musica a tutto gas” due giorni di groove a tutto gas in collaborazione con White srls.

I partner del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini

Prosegue il viaggio fra le aziende che hanno scelto l’evento per promuovere prodotti e servizi.

Il 2019 segna l’avvio della nuova partnership con Green Power Systems, azienda di Caprazzino di Sassocorvaro (PU) leader nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni che ha raggiunto una posizione di primaria importanza sia nel mercato italiano che in quello internazionale, grazie ai suoi punti di forza: alta qualità e affidabilità dei suoi prodotti, velocità di consegna, efficiente e tempestivo post-vendita, capillare e organizzata rete vendita a livello globale.

Da segnalare anche l’iniziativa della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino che, in collaborazione con Arzilli Giovanni Gioielleria e Oreficeria e il brand Tissot, ha consegnato gli ingressi al Gran Premio ai vincitori del Concorso collegato all’evento sportivo internazionale.

Time Schedule Venerdì 13 settembre

08.20 – 08.50 Enel MotoE Free Practice 1

09.00 – 09.40 Moto3 Free Practice 1

09.55 – 10.40 MotoGP Free Practice 1

10.55 – 11.35 Moto 2 Free Practice 1

11.50 – 12.20 Red Bull MotoGP Rookies Cup Free Practice 1

12.35 – 13.05 Enel MotoE Free Practice 1

13.15 – 13.55 Moto3 Free Practice 2

14.10 – 14.55 MotoGP Free Practice 2

15.10 – 15.50 Moto2 Free Practice 2

16.05 – 16.45 Enel MotoE E-Pole

17.10 – 17.40 Red Bull MotoGP Rookies Cup Free Practice 2

18.55 – 19.20 Red Bull MotoGP Rookies Cup Qualifying

Informazioni e biglietti

Le informazioni sulle promozioni ed i costi per assistere al Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini (13-15 settembre 2019) sono disponibili al link www.misanocircuit.com/ biglietteria/motogp/.