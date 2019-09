Fridays for Future. I ragazzi alla politica locale: superare ambiguità

Un comunicato a nome dei “Fridays for future Rimini” torna a esprimere entusiasmo per la massiccia partecipazione alla manifestazione di venerdì scorso, ma striglia anche la politica locale a fare di più. Ai politici e amministratori presenti (informalmente) in piazza, chiedono di superare posizioni ritenute ancora “ambigue”.

“Tra le tante persone presenti in piazza Cavour, siamo stati ben contenti di notare alcuni politici locali ed autorità istituzionali della nostra città, tuttavia pensiamo che le loro posizioni siano, ad oggi, ancora troppo ambigue, ci auguriamo quindi che la sensibilità dimostrata si concretizzi in ulteriori azioni concrete.

Come abbiamo ribadito in piazza, siamo molto soddisfatti del fatto che il Comune di Rimini abbia accolto la nostra richiesta e abbiamo proclamato la Dichiarazione di Emergenza Climatica. Tuttavia, nei documenti che abbiamo consegnato in vista del secondo sciopero globale del 15 marzo presso le sedi del Comune, vi erano una serie di proposte di politiche attuabili e concrete che potrebbero diminuire l’impatto della nostra città sull’ambiente in cui viviamo. Ecco quello che il gruppo Fridays for Future- Rimini chiede al Comune di Rimini di considerare quelle proposte e di mostrare alla cittadinanza la volontà concreta di un cambio di rotta, verso una Rimini più sostenibile e più rispettosa degli ecosistemi tutti.

Riteniamo fondamentale il dialogo con la classe politica locale, solo uniti potremo davvero cambiare le cose, tuttavia crediamo che il ruolo dei nostri politici non sia solo quello di scendere in piazza per mezz’ora con noi, ma di promuovere azioni reali per favorire il cambio di sistema che il nostro pianeta ci sta chiedendo”.