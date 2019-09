Due bombe da mortaio abbandonate su una panchina

Due bombe da mortaio, risalenti con tutta probabilità alla seconda guerra mondiale, sono state abbandonate su una panchina lungo la strada sterrata che costeggia il fiume Conca, all’altezza di via Savio, a Cattolica. Ad accorgersene alcuni passanti che, spaventati, hanno dato l’allarme ai carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno immediatamente transennato l’area, impedendo a curiosi e passanti di avvicinarsi, e avvisato gli artificieri, che sono in arrivo da Bologna.

Una delle ipotesi è che gli ordigni, tecnicamente due cartucce da mortaio di cui solo una sembra potenzialmente pericolosa, siano stati rinvenuti durante alcuni lavori che una ditta starebbe effettuando nelle vicinanze. E proprio in quella zona, a un centinaio di metri dalle bombe, alcuni ragazzi stavano ripulendo la spiaggia nell’ambito delle iniziative organizzate per il Fridays For Future.