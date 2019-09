Droga shaboo in cristalli in auto e cocaina a casa

Viaggiava a forte velocità e quando ha visto le divise con una brusca manovra ha frenato per poi parcheggiare in un posto libero a bordo strada. Una mossa, quella compiuta da un 26enne egiziano la notte scorsa attorno alle 2,30, che non è passata inosservata agli agenti della Polizia stradale che stavano facendo controlli in via Destra del Porto a Rimini e hanno raggiunto a piedi l’auto. Il ragazzo, con regolare permesso, ha dichiarato di aver dimenticato a casa la patente di guida (in realtà era scaduta da due anni) e di non avere con sé altri documenti. Sull’auto, di proprietà di un autonoleggio, c’erano anche tre passeggeri: una 19enne di Rimini, un 34enne di Bologna e una 18enne rumena.

Dai controlli è risultato che i due uomini avevano diversi precedenti per reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Questo ha ulteriormente insospettito i poliziotti che hanno perquisito l’auto e nascosta tra la schienale e il sedile hanno trovato un involucro con droga in cristalli del tipo “SHABOO” e della cocaina. Dalla successiva perquisizione delle loro abitazioni è saltato fuori altra cocaina, una confezione di bicarbonato per tagliare la droga, una pipa con fornello a imbuto usata per fumare l’hashish, n° 1 water pipe, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 550 euro.

I due sono stati arrestati, le ragazze, incensurate, si sono dette all’oscuro di tutto e sono state lasciate andare.