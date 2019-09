Droga e soldi illeciti in casa, due arresti dei Carabinieri

La scorsa notte i Carabinieri della tenenza di Cattolica hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale un 51enne di Riccione e un 50enne tunisino, domiciliato a Riccione. I militari, a seguito di una specifica attività di osservazione, controllo e pedinamento, hanno perquisito il domicilio degli indagati, trovandoli in possesso di 7,20 grammi di eroina, 2,8 di cocaina e 0,8 MDMA, suddivisa in dosi già pronte per la cessione, e 10.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.