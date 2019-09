Danneggia auto in sosta, investe un pedone e fugge

Mattinata agitata per i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rimini, che si sono messi all’inseguimento di una donna che a bordo della sua auto aveva danneggiato alcuni veicoli in sosta e poi investito un uomo. A dare la segnalazione al 112 sono stati alcuni passanti che questa mattina hanno notato una Peugeot 207 sfrecciare a forte velocità in via Chiabrera, a Rimini, urtando e danneggiando tre vetture parcheggiate. Come se nulla fosse, la conducente, una 41enne milanese, ha continuato a spingere il piede sull’acceleratore sbandando pericolosamente. Dopo aver percorso viale Regina Margherita, la 41enne è arrivata in viale D’Annunzio a Riccione, dove ha investito per fortuna di striscio un 27enne riccionese in bici. Nonostante il ciclista fosse rimasto sull’asfalto, ferito ad una gamba, la donna non ha minimamente accennato a fermarsi.

La sua folle fuga è terminata in viale Torino, dove la Peugeot 207 è stata bloccata dalle pattuglie dei carabinieri. La 41enne era fuori di sé a causa di un evidente stato di alterazione psicofisica e pertanto è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e poi affidata alle cure degli psichiatri dell’Infermi di Rimini, dove è stata ricoverata. In ospedale per essere medicato anche il 27enne investito, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenute le sezioni infortunistiche della polizia Locale di Rimini e Riccione per i rilievi del caso. La conducente è stata denunciata per omissione di soccorso e danneggiamento.